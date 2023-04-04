السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تقيم لقاءً ثقافيًّا بمناسبة اليوم العالمي للمخطوط العربي



مكة المكرمة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

أقامت وكالة المكتبات والشؤون الثقافية بالمسجد الحرام - اليوم - لقاءً ثقافيًّا بمناسبة اليوم العالمي للمخطوط العربي بعنوان " مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف"، بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتحدث اللقاء، عن أدوار مكتبة الحرم المكي الشريف كقبلة للمخطوطات، والكادر النسائي في خدمة المخطوطات الموجودة بالمكتبة والعناية بها، والمكتبة في ترميم المخطوطات الأثرية وكيفية التعامل معها بجودة وإتقان.

ثم استعرض اللقاء فيلمًا وثائقيًّا عن المخطوطات في مكتبة الحرم المكي الشريف وفيلمًا عن آلية ترميم المخطوطات التي تقوم بها المكتبة، وعرض المخطوطات والمقتنيات النادرة.

// انتهى //

21:14ت م

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