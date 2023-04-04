السعودية اليوم / سموُّ الأمير فهد بن محمد بن سعد يستقبل مدير السعودية اليوم التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالرياض



الخرج 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج في مكتبه بالمحافظة اليوم، مدير عام تشغيل الصيانة بالهيئة الملكية بالرياض المهندس محمد الميزاني، يرافقه عدد من المهندسين بالهئية.

واطلع سموُّه على عرض مرئي لمراحل مشروع تطوير وتأهيل جامع الملك عبدالعزيز بالخرج.

وأشاد سموُّ المحافظ بما شاهده من عرض، مطالبًا في الوقت ذاته بأن يكون تنفيذ أعمال التطوير والتأهيل بما لا يؤثر على أداء الصلوات فيه.

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21:13ت م

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