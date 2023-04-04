السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم السجون يدشن عددًا من البرامج التأهيلية في سجون منطقة الرياض



الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

دشن مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، عددًا من البرامج التأهيلية في إصلاحية الرياض بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء المفرج عنهم وأسرهم (تراحم)،الهادفة إلى تطوير المهارات الفكرية والمهنية للمستفيدين.

وتضمن التدشين افتتاح القاعة التدريبية المخصصة لتأهيل المستفيدين من البرامج التخصصية المهنية والنوعية، ومعمل للحاسب ومعمل للقهوة؛لتهيئتهم للعمل بعد استكمال مدة حكمهم.

يأتي ذلك في إطار الخطة الإستراتيجية للمديرية العامة للسجون،التي يتمثل أحد أهم محاورها في تقليل نسبة العود إلى السجن من خلال تبنِّي ممارسات مهنية متكئة على أساليب علمية رصينة لتأهيل وتدريب النزلاء وتهيئتهم لسوق العمل.

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20:59ت م

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