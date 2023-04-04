السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ السيد ياكوف ميلاتوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود



جدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجبل الأسود الصديق المزيد من التقدم والرقي.

// انتهى //

20:44ت م

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جدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد ياكوف ميلاتوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود.وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجبل الأسود الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //20:44ت م0189

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