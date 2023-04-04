السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ السيد ياكوف ميلاتوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود



جدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد ياكوف ميلاتوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجبل الأسود الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

20:43ت م

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