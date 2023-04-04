شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يعلن تشكيل اتحاد جدة لمواجهة ضمك بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن التشكيل الرسمي لفريقه، استعدادا لمواجهة ضمك، بدوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

وجاء تشكيل اتحاد جدة أمام ضمك كالآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - أحمد بامسعود.

خط الوسط: برونو هنريكي - طارق حامد - إيجور كورنادو.

خط الهجوم: هارون كمارا - عبد الرازق حمد الله - رومارينهو.

وعلى مقاعد البدلاء: الجدعاني، عمر هوساوي، زكريا هوساوي- حمدان الشمراني- عوض الناشري- عبدالرحمن العبود- عبدالعزيز البيشي- مروان الصحفي

- محمد الصيعري