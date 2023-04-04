شكرا لقرائتكم خبر عن تاليسكا ورونالدو يقودان هجوم النصر أمام العدالة بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة العدالة، بدوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي النصر نظيره العدالة، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبدالله بن جلوي، وذلك في إطار الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري روشن للمحترفين.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وجاء تشكيل النصر كالآتي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: جيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: سامي النجعي، عبد الله الخيبري، لويز جوستافو.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، كرستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا.