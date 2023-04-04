السعودية اليوم / وزارة الحج والعمرة وأمانة العاصمة المقدسة توقعان مذكرة تفاهم للارتقاء بجودة المشاريع والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن



جدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

وقعت وزارة الحج والعمرة مذكرة تفاهم اليوم مع أمانة العاصمة المقدسة، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، ولارتقاء بجودة المشاريع والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، في إطار استعدادات موسم حج 1444هـ.؛ وذلك بمركز عناية بمقر الوزارة الرئيس بمكة المكرمة،

ووقع الاتفاقية كلٌ من معالي نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وأمين العاصمة المقدّسة المكلّف، صالح بن علي التركي.

وأوضح الطرفان خلال حفل التوقيع أن المذكرة ستثمر نتائج إيجابية تتمثّل في رفع القدرات التنافسية، وتفعيل البرامج المشتركة، والارتقاء بجودة المشاريع والخدمات التي يقدمها الطرفان لضيوف الرحمن، كلّ فيما يليه.

وتضمنت بنود الاتفاقية، مجالات التعاون في تجويد خدمات الإعاشة، ابتداءً من مراحل التأهيل والتعاقد، والإصحاح البيئي في المشاعر المقدسة عمومًا، وتهيئة مواقع مخيمات الحجاج في مشعر عرفات، وتطوير خدمات النظافة ومعالجة تكدس الحاويات.

وسيمتد التعاون إلى الأعمال التوعوية، بما فيها تدريب المنسوبين والمتطوعين على مهارات التعامل مع ضيوف الرحمن، وتصميم المحتوى التوعوي، ونشر الرسائل التوعوية عبر اللوحات الإعلانية بطرق ومداخل مكة.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لمستهدفات رؤية

// انتهى //

19:57ت م

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جدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسوقعت وزارة الحج والعمرة مذكرة تفاهم اليوم مع أمانة العاصمة المقدسة، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، ولارتقاء بجودة المشاريع والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، في إطار استعدادات موسم حج 1444هـ.؛ وذلك بمركز عناية بمقر الوزارة الرئيس بمكة المكرمة،ووقع الاتفاقية كلٌ من معالي نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وأمين العاصمة المقدّسة المكلّف، صالح بن علي التركي.وأوضح الطرفان خلال حفل التوقيع أن المذكرة ستثمر نتائج إيجابية تتمثّل في رفع القدرات التنافسية، وتفعيل البرامج المشتركة، والارتقاء بجودة المشاريع والخدمات التي يقدمها الطرفان لضيوف الرحمن، كلّ فيما يليه.وتضمنت بنود الاتفاقية، مجالات التعاون في تجويد خدمات الإعاشة، ابتداءً من مراحل التأهيل والتعاقد، والإصحاح البيئي في المشاعر المقدسة عمومًا، وتهيئة مواقع مخيمات الحجاج في مشعر عرفات، وتطوير خدمات النظافة ومعالجة تكدس الحاويات.وسيمتد التعاون إلى الأعمال التوعوية، بما فيها تدريب المنسوبين والمتطوعين على مهارات التعامل مع ضيوف الرحمن، وتصميم المحتوى التوعوي، ونشر الرسائل التوعوية عبر اللوحات الإعلانية بطرق ومداخل مكة.وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، الساعية إلى تيسير رحلة ضيوف الرحمن في جميع محطاتها، وإثراء تجربتهم داخل المملكة، واستضافة أكبر عدد منهم عبر ترقية الطاقة الاستيعابية إلى 30 مليونًا بحلول 2030.// انتهى //19:57ت م0185

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