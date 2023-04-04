السعودية اليوم / صحة الحدود الشمالية تطلق خدمات عيادة متابعة مضخات الإنسولين ومراقبة السكر بطريف



عرعر 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

أطلقت الشؤون الصحية بالحدود الشمالية ممثلة بإدارة الخدمات العلاجية, خدمات "عيادة متابعة مضخات الإنسولين ومراقبة السكر " في مركز الغدد الصماء والسكر التخصصي بمحافظة طريف من أجل تقديم خدمات عالية المستوى ومتكاملة، بأحدث الأساليب العلمية لمتابعة مرضى السكري وتثقيفهم ، وتقديم كافة الخدمات لهم عبر مثقفات وأخصائيات لتدريب

مرضى السكري وتقديم المتابعة الدورية لمرضى مضخات الإنسولين وأجهزة مراقبة السكر باستخدام أحدث تقنيات التحكم بمرض السكري وأفضل أنواع مضخات الإنسولين وأجهزة مراقبة مستوى السكر بالدم.

ويأتي ذلك استمراراً للجهود المبذولة في توفير رعاية صحية متكاملة وخصوصاً في التخصصات الدقيقة لمراجعيها، وفي إطار الخطط التطويرية .

وستقوم العيادة التي تم تجهيزها تحت إشراف كفاءات طبية عالية التأهيل بوضع أفضل الخطط العلاجية للمرضى للتأكد من استخدام الأجهزة بالطريقة الصحيحة، إلى جانب تقديم خدمات التثقيف من قبل أخصائيات وخدمات متابعة المرضى.

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19:55ت م

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