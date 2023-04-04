السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يطلع على أعمال وبرامج مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة التطويرية



الباحة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالباحة عبدالله بن محمد حجر.

وشاهد سموه خلال اللقاء عرض تعريفي عن مجلس الجمعيات الأهلية بالباحة وأعمال المجلس والبرامج التطويرية التي يقوم بتفعيلها بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة وتعزيز المفهوم الاجتماعي في القطاع غير الربحي بالإضافة إلى التحول الرقمي.

كما اطّلع سموه على الفرص المعلنة لعام 2023م ومن ضمنها زكاة الفطر ومبادرة تضمين ومشروع الحضانات لعشر جمعيات ناشئة بدعم من هيئة الأوقاف ومشروع سنابل الخير ومؤسسة العثيم ومبادرة تفريج كربة وبمشاركة ثلاث جمعيات من المنطقة ، والملتقيات التي ستقام الفترة القادمة ومن ضمنها ملتقى تمكين وملتقى الاستثمار الاجتماعي وملتقى إسناد وملتقى المؤسسات المانحة مستعرضاً سموه الخطة التشغيلية للمجلس لعام 2023م .

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19:55ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.