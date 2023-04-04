السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



الأحساء 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 إبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بمكتبه بمقر المحافظة ، اليوم ، معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين ، يرافقه عدد من مسؤولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

واستمع سموّه لشرح عن الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء وبنات المحافظة من خلال برامج توطين الوظائف ، وعن برامج الوزارة والخطط التنفيذية ، وآليات تفعيل مبادرات ومشروعات الوزارة في قطاع العمل، وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأشاد سموّه بجهود الوزارة من خلال البرامج النوعية التي تقدمها لمختلف الجهات والفئات، في ظل دعم القيادة الرشيدة.

من جهته قدم الدكتور أبوثنين شكره لسمو محافظ الأحساء على دعمه لجهود الوزارة, مؤكداً أهمية التعاون لتحقيق مستهدفات الوزارة وخدمة أبناء المحافظة.

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19:54ت م

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