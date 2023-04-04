

لندن 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

بحضور الملحق الثقافي السعودي لدى المملكة المتحدة الدكتورة أمل فطاني، نظم النادي السعودي في لندن، إفطارًا جماعيًا للمبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم، وذلك في المركز الإسلامي في لندن.

وحضر الإفطار عدد كبير من المبتعثين والمواطنين السعوديين من لندن وكل أنحاء المملكة المتحدة.

وأوضحت رئيسة النادي السعودي في لندن، ريم الخرجي أن تنظيم الإفطار جاء لمشاركة المبتعثين الذين يصومون هذا الشهر الكريم في غربة بعيدًا عن أهلهم، وهي مسؤوليته اجتماعية يقوم بها أعضاء النادي تجاه زملائهم ورغبتهم في استحضار الأجواء العائلية ونشر الألفة والمحبة بين المبتعثين.

ورفعت الخرجي شكرها للمركز الإسلامي في لندن، على استضافتهم للإفطار الجماعي وجهودهم في إنجاح الفعالية.

// انتهى //

19:23ت م

0179





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / النادي السعودي في لندن يقيم إفطارًا جماعيًا للمبتعثين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.