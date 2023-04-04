السعودية اليوم / الرئيس المصري يلتقي رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية



القاهرة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - اليوم - رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا، الذي يزور القاهرة حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين مصر والبنك وسبل تعزيزها وتطويرها خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات.

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19:10ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.