السعودية اليوم / وزارة الصحة في غينيا الاستوائية تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس ماربورغ



مالابو 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

أعلنت وزارة الصحة في غينيا الاستوائية ارتفاع حصيلة وفيات فيروس "ماربورغ" .

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة يوم أمس لتصبح الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس 10 وفيات.

ولفتت الوزارة إلى أنها تتابع أوضاع نحو 604 أشخاص خالطوا مصابين بالفيروس بعدما كان عدد هؤلاء يبلغ 825 شخصًا في الـ 30 من مارس الماضي.

مما يذكر أن الفيروس يتسبب بحمى نزفية قاتلة شبيهة بإيبولا المنتشرة منذ شهرين في هذا البلد.

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19:05ت م

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