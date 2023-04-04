

مانيلا 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة السواحل الشرقية للفلبين اليوم، وحذّرت السلطات المحليّة السكّان من أضرار محتملة ومخاطر حصول هزّات ارتدادية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع قرابة الساعة التاسعة ليلاً (13:00 ت غ) على بُعد حوالى 120 كلم من جزيرة كاتادوان، قبالة ساحل لوزون، الجزيرة الرئيسة في الأرخبيل.

// انتهى //

17:14ت م

0145





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب قبالة السواحل الشرقية للفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.