السعودية اليوم / أمانة الجوف تستكمل صيانة واستبدال 65 محطة تحويل جهد لشبكات الإنارة خلال 3 أشهر



سكاكا 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

كشف تقرير لأمانة منطقة الجوف عن صيانة واستبدال 65 محطة تحويل للجهد المتوسط تخدم شبكات الإنارة بالمنطقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الميلادي الحالي.

ورصد التقرير أعمال الإدارة العامة لصيانة الكهرباء بأمانة الجوف خلال الربع الأول من عام 2023م، حيث تضمنت 1344 أمر عمل صيانة دورية لشبكة الإنارة، ومعالجة 237 من بلاغات 940 بلدي.

وأواضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف أن أعمال إدارة صيانة الكهرباء تضمنت أكثر من 750 جولة ميدانية للرقابة، وإصدار ومتابعة أعمال 267 رخصة حفر.

وأضاف أن مختلف الإدارات والبلديات التابعة لأمانة الجوف تعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج الصيانة دوريًّا وفق معايير الجودة والسلامة المعتمدة، بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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17:09ت م

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