السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يكرم أمانة وصحة وتعليم المحافظة



حفر الباطن 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

كرم صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، أمين المحافظة المهندس خلف العتيبي ومدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر الصافي ومدير التعليم بالمحافظة محمد القحطاني، نظير الجهود المميزة في أداء عمل الإدارات الحكومية في المحافظة.

وأشاد سموه بالإنجازات والأعمال المميزة التي قدمتها الأمانة في عدد من الجوانب ومنها أعمال معالجة التشوه البصري والمشاريع المنفذة وزيادة الاستثمارات في المحافظة التي ستسهم في رفع مستوى وكفاءة جودة الحياة للمواطنين، كما أثنى على الجهود المتميزة لمديرية الشؤون الصحية ،نظير الخدمات المقدمة بالمنشات الصحية للمستفيدين وتحقيقها لمؤشرات عالية في الأداء وتجربة المستفيد التي أسهمت في رفع مستوى وكفاءة الخدمة وضمان استمرارية العمل وفق البرامج والمبادرات الوطنية، مشيدا بجهود قطاع التعليم بالمحافظة لرفع جودة التعليم وعما تحقق من منجزات ومنها حصول طلاب المحافظة على عدد من الجوائز المحلية والدولية.

وأشار إلى أن التكريم للجهات المتميزة ، سيكون دافعا إلى مزيد من الإبداع والعمل على كافة الأصعدة تماشيا مع رؤية المملكة 2030م.

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17:01ت م

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