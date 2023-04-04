السعودية اليوم / أمطار ورياح مثيرة للأتربة وجريان للسيول وتساقط للبرد من الأربعاء المقبل



جدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية ربيعية متوسطة إلى غزيرة ابتداء من مساء يوم الأربعاء المقبل على معظم مناطق المملكة وتزداد غزارتها من يوم الجمعة إلى الأحد المقبل مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد، على مناطق، عسير، الباحة، جازان، مكة المكرمة ونجران.

كما تشهد مناطق حائل، القصيم، الرياض والمدينة المنورة ابتداءً من يوم الخميس المقبل، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتزداد غزارتها ابتداء من الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل.

ويتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية ابتداءً من مساء يوم الجمعة المقبل وحتى يوم الأحد مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع المقبل، وسيتم التنويه عنها لاحقا.

وأهاب المركز بمتابعة موقعه الإلكتروني وقنواته الإعلامية لمتابعة المزيد من المعلومات حول الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مع اتباع تعليمات الجهات المختصة.

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16:59ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.