السعودية اليوم / الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلع على مشروع المصليات المتنقلة



الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

اطلع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم ، على النموذج الحديث للمصليات المتنقلة التي نفذتها الرئاسة العامة بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف.

واستمع معاليه إلى شرح عن المشروع قدمه وكيل الرئاسة العامة للتخطيط والتطوير الشيخ عبدالله الشراحيلي , حيث أكد الدكتور السند، أن هذا المشروع يأتي في إطار الخدمات التوعوية التي تقدمها الرئاسة العامة لمرتادي المتنزهات والأماكن العامة التي لا يوجد بها مساجد، وذلك ضمن خطط الرئاسة التوعوية التي تحظى بالدعم الكبير والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وبين معاليه أن هذا المشروع يأتي إنفاذًا للتوجيه السامي الكريم بتفعيل الشراكات مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في إعداد برامج مشتركة معنية بالجوانب التوعوية لكل شرائح المجتمع.

وتأتي هذه المصليات ضمن الوسائل التوعوية المتنقلة التي تستخدمها الرئاسة العامة، وتشمل المعرض الإلكتروني المتنقل، والحافلة والمنصة التوعوية.

الجدير بالذكر أن المصليات المتنقلة تحوي مجموعة من التجهيزات التقنية الحديثة من شاشات العرض والوسائل البصرية المصاحبة، التي تساهم في إيصال رسالة الرئاسة التوعوية وتحقيق أهدافها.

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16:58ت م

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