

الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

رعى معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، حفل تخريج دبلوم العلوم الأمنية التاسع بمعهد الجوازات، من خريجي الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين (51) والبرنامج الأكاديمي (11)، للعام التدريبي 1443 - 1444هـ.

وتلقى الخريجون تدريبًا على المواد النظرية التخصصية في أعمال القطاع، وتدريبًا عمليًا على أنظمة الجوازات، وبرنامجًا تطبيقيًا في إدارات المديرية وإدارة جوازات منطقة الرياض وفروعها وإدارة متابعة الوافدين.

وأكّد الفريق اليحيى، للخريجين، أهمية استشعار المسؤولية الموكلة إليهم وتأدية واجباتهم ومهامهم لرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين وزائرين.

// انتهى //

16:46ت م

0131





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم الجوازات يرعى حفل تخريج دبلوم العلوم الأمنية التاسع بمعهد الجوازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.