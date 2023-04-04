شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.. بث مباشر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يزداد البحث عبر محركات البحث العالمية جوجل، عن ملعب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022/2023.

ملعب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم

ملعب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، هو ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، معقل فريق المصري البورسعيدي.

أما بالنسبة لموعد المباراة التي يزداد البحث عن ملعبها، فستنطلق في تمام التاسعة والربع مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 من أبريل الجاري.

ويأمل نادي الزمالك، الذي يعيش أجواء صعبة بعد وداعه الإفريقي، وخروجه من كأس رابطة الأندية، لتحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة، حتى يُعدل من وضعيته في جدول ترتيب الدوري.

مشوار الزمالك في الدوري

وقبل لقاء اليوم، وبعد رصد ملعب مباراة اليوم بين المصري والزمالك نسلط الضوء على مشوار الأخير في الدوري:

_ خاض الزمالك 20 مباراة حتى الآن في الدوري، جمع خلالهم 33 نقطة، واحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب.

_ فاز الأبيض في 9 مواجهات على حساب كل من سموحة، سيراميكا كليوباترا، الإسماعيلي، بيراميدز، فيوتشر، البنك الأهلي، طلائع الجيش، حرس الحدود، وتعادل في 6 مواجهات أمام كل من إنبي، المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري، المقاولون العرب، الداخلية، وتلقى الخسارة في 5 مباريات أمام كل من الأهلي، أسوان، غزل المحلة، فاركو، سيراميكا كليوباترا.

_ سجل لاعبو الزمالك 28 هدفًا، واستقبلت شباكهم 19 هدفًا.

قائمة الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - محمد طارق - عبد الله جمعة - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - عبد الله محمد - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه.