شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بيحث عدد كبير من محبي الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو معلق مباراة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري في آولى مباريات الفارس الأبيض بعد العودة من التوقف الدولي.

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

وتقام اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أبريل الجارى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمصري البورسعيدي في إطار الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز والانتصار واقتناص الثلاثة نقاط وذلك من أجل الاقتراب خطوة نحو المراكز الآولى في الدوري المصري الممتاز.

معلق مباراة الزمالك والمصري

وأعلنت قناة أون تايم سبورت نقل مواجهة الزمالك والمصري عبر قناة اون تايم سبورت الآولى ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي الكبير حاتم بطيشة.