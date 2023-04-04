شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف فريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، نظيره ضمك، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة بين فريقي اتحاد جدة وضمك، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

بث مباشر لمباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، خاصةً محبي ومتابعي الكرة السعودية، عن بث مباشر لمشاهدة مباراة فريقي اتحاد جدة وضمك، ببطولة الدوري السعودي روشن للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي

يتم إذاعة جميع مباريات الدوري السعودي، عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC، الناقل الحصري والوحيد للبطولات الرياضية في المملكة العربية السعودية.

وسيتم بث المباراة التي تجمع بين الاتحاد وضمك، تحديدًا عبر قناة SSC EXTRA 2 HD، بصوت المعلق عبد الله الحربي.

ترتيب العدالة والفتح في جدول الدوري السعودي

يحتل اتحاد جدة، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن نادي النصر، صاحب الوصافة، بينما يتواجد نادي ضمك، في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام ضمك في الدوري السعودي

من المتوقع أن يدخل البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة، مباراته أمام ضمك، بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مدالله العليان.

خط الوسط الدفاعي: برونو هنريكي، إيجور كورنادو.

خط الوسط الهجومي: هيلدر كوستا، رومارينيو، عبد الرحمن العبود.

وفي الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.