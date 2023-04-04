شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة الاتحاد وضمك اليوم في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عدد كبير من محبي الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة من هو معلق مباراة الاتحاد وضمك والمقرر لها اليوم الثلاثء الموافق الرابع من شهر أبريل الجارى ضمن فعاليات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وتنطلق مباراة الاتحاد وضمك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

مباراة الاتحاد وضمك

ويحتل فريق الاتحاد المركز الأول برصيد 50 نقطة من لعب 21 مباراة حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

بينما يحتل فريق ضمك المركز السابع برصيد 32 نقطة من لعب 21 مباراة حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 7 مواجهات.

معلق مباراة الاتحاد وضمك

ومن المُنتظر أن يتولى التعليق على مباراة الاتحاد وضمك المعلق الرياضي عبدالله الحربي عبر قناة SSC HD EXTRA 1 الناقل الوحيد لمباريات دوري روشن السعودي