مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر 4-4-2023 الدورى السعودى

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محمد الفلاح - يحل فريق الهلال السعودي، ضيفًا ثقيلا على نظيره الفيحاء، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 17، في ظل منافسات الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".

ويلاقي الهلال نظيره الفيحاء على أرضية ستاد مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ 17 المؤجلة من عمر الدوري السعودي.

يدخل الهلال اللقاء وهدفه الثلاث نقاط للاقتراب خطوة من أصحاب المراكز المتقدمة، في جدول ترتيب الدوري السعودي.

أما الفيحاء يلعب اللقاء مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ممنيًا نفسه بتحقيق نتيجة جيدة تساعده في الارتقاء بجدول الدوري السعودي للمحترفين.

يلعب فريق الهلال المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي ولديه 42 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

يأتي التشكيل المتوقع لفريق الهلال أمام الفيحاء في الدوري السعودي، كالتالي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي آل بليهي، محمد جحفلي.

خط الوسط: ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، ماتيوس بيريرا، آندري كاريلو.

وفي الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

تقام مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، على أن تتم إذاعة المباراة بجودة عادية.



كما يمكن متابعة المباراة بين الهلال والفيحاء بتقنية HD، من خلال الاشتراك في إحدى باقات SSC، عبر قناة SSC HD.