السعودية اليوم / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة



الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وفي مستهل أعمال الجلسة طالب المجلس في قرار له المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بإعداد خطة عملٍ تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية مع اعتبار الأولوية للقطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة وتطوير مؤشرات أداء ومستهدفاتٍ لقياس مستوى تقدم خدمات تلك القطاعات والأنشطة، داعياً المركز إلى التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة, لتحديد الآليات اللازمة لاعتبار المحتوى المحليّ ضمن معايير تحسين بيئة الأعمال ودعم إنتاجية واستدامة القطاعات والأنشطة الاقتصادية .

كما دعا المجلس المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير آلية حوكمة بناء المنصات والبوابات التقنية التي يشرف عليها، بما يشمل توضيح الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات وملكية البيانات بين المركز والجهات الحكومية، مطالباً المركز في الوقت ذاته بالتوسع في دراسة تكاليف رحلة المستثمر وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة الجهات المعنية والقطاع الخاص، وتطوير سياساتٍ وآلياتٍ من شأنها تقليل التكاليف وتشجيع استدامة الأعمال.

واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1443 / 1444هـ، التي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي .

كما أصدر المجلس قراراً آخر بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز، قدمها رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.

وخلال اعمال الجلسة صوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية

فيما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأوراغواي الشرقية في مجال خدمات النقل الجوي, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.

// انتهى //

15:43ت م

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الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسعقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.وفي مستهل أعمال الجلسة طالب المجلس في قرار له المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بإعداد خطة عملٍ تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية مع اعتبار الأولوية للقطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة وتطوير مؤشرات أداء ومستهدفاتٍ لقياس مستوى تقدم خدمات تلك القطاعات والأنشطة، داعياً المركز إلى التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة, لتحديد الآليات اللازمة لاعتبار المحتوى المحليّ ضمن معايير تحسين بيئة الأعمال ودعم إنتاجية واستدامة القطاعات والأنشطة الاقتصادية .كما دعا المجلس المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير آلية حوكمة بناء المنصات والبوابات التقنية التي يشرف عليها، بما يشمل توضيح الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات وملكية البيانات بين المركز والجهات الحكومية، مطالباً المركز في الوقت ذاته بالتوسع في دراسة تكاليف رحلة المستثمر وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة الجهات المعنية والقطاع الخاص، وتطوير سياساتٍ وآلياتٍ من شأنها تقليل التكاليف وتشجيع استدامة الأعمال.واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1443 / 1444هـ، التي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي .كما أصدر المجلس قراراً آخر بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز، قدمها رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.وخلال اعمال الجلسة صوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة، وذلك بعد أن استمع خلال الجلسة إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة, الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.فيما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأوراغواي الشرقية في مجال خدمات النقل الجوي, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.// انتهى //15:43ت م0119

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.