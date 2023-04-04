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السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة جدة

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جدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة، اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد يوسف ناغي، وأعضاء المجلس الجديد في دورته 23.
وهنأ سموّه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة وأعضاء المجلس الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
وأكد سموّ محافظ جدة أهمية دور المجلس للقيام بواجباته ومسؤولياته، مشيرًا إلى أهمية خلق بيئة جاذبة للمستثمرين ودعم قطاع الأعمال تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
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15:21ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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