السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة جدة



جدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة، اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد يوسف ناغي، وأعضاء المجلس الجديد في دورته 23.

وهنأ سموّه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة وأعضاء المجلس الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وأكد سموّ محافظ جدة أهمية دور المجلس للقيام بواجباته ومسؤولياته، مشيرًا إلى أهمية خلق بيئة جاذبة للمستثمرين ودعم قطاع الأعمال تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

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15:21ت م

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