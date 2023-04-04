السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يتسلّم التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة



تبوك 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في الإمارة اليوم، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالعزيز بن صالح الشمري , حيث اطلع على ما احتواه التقرير من إنجازات ومشاركات الفرع الفاعلة، وكل ما يتعلق بخدمة بيوت الله من أعمال الإنشاء والترميم والصيانة.

وأثنى سمو أمير تبوك على جهود فرع الوزارة وما يقوم به من أعمال جليلة ,مؤكدا أن ذلك يأتي امتداداً للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد - حفظهما الله - .

فيما ثمن الشمري لسموه ، توجيهاته المستمرة لما فيه خدمة بيوت الله وخدمة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، ومتابعته لأعمال الفرع للقيام بدوره على أكمل وجه.

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15:09ت م

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