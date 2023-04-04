السعودية اليوم / الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة السعودية



الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

التقى الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن طيار عيسى بن راشد المهندي أمس في مقر هيئة الأركان العامة بالرياض، معالي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة بالمملكة العربية

وفي البداية هنأ معالي الفريق الأول الركن، الأمين المساعد للشؤون العسكرية بمناسبة تعيينه أميناً مساعداً للشؤون العسكرية بالأمانة العامة في مجلس التعاون متمنياً له التوفيق والنجاح، من جانبه أعرب سعادة الأمين المساعد للشؤون العسكرية عن شكره وتقديره لمعالي رئيس هيئة الأركان بالمملكة العربية السعودية على التهنئة ورحابة الاستقبال.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام العسكري الخليجي المشترك، والتي تهدف إلى زيادة التنسيق الدائم بين القوات المسلحة بدول المجلس بما يخدم مسيرة التعاون العسكري الخليجي المشترك، وفق التوجيهات السديدة والحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله رعاهم-.

// انتهى //

14:58ت م

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الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسالتقى الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن طيار عيسى بن راشد المهندي أمس في مقر هيئة الأركان العامة بالرياض، معالي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية وفي البداية هنأ معالي الفريق الأول الركن، الأمين المساعد للشؤون العسكرية بمناسبة تعيينه أميناً مساعداً للشؤون العسكرية بالأمانة العامة في مجلس التعاون متمنياً له التوفيق والنجاح، من جانبه أعرب سعادة الأمين المساعد للشؤون العسكرية عن شكره وتقديره لمعالي رئيس هيئة الأركان بالمملكة العربية السعودية على التهنئة ورحابة الاستقبال.كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام العسكري الخليجي المشترك، والتي تهدف إلى زيادة التنسيق الدائم بين القوات المسلحة بدول المجلس بما يخدم مسيرة التعاون العسكري الخليجي المشترك، وفق التوجيهات السديدة والحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله رعاهم-.// انتهى //14:58ت م0096

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