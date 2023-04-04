السعودية اليوم/ سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى الحفل السنوي لجمعية البر ويسلم 500 وحدة سكنية للأسر المحتاجة



الدمام 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أن نعمة الأمن والأمان من أهم النعم التي يعيشها وطننا الغالي، مشيراً إلى أنها لم تأت إلا بتوفيق من الله عز وجل ثم بوجود قيادة راشدة يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله " اللذان يحرصان على كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن وعلى أعمال البر في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مجلس "الأثنينية" الأسبوعي، أمس أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومديري الجهات الحكومية ورجال الأعمال بالمنطقة، وجمعاً من المواطنين بمقر الامارة، حيث رعى سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الحفل السنوي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبد الله البدير وعدد من الشركاء والداعمين ، وتكريم الشركاء والداعمين للجمعية وتسليم 500 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة والتي جاءت ضمن برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وبارك سمو أمير المنطقة الشرقية الاتفاقيات التنموية التي وقعتها جمعية البر خلال الحفل مع عدد من شركات القطاع الخاص والمتمثلة في دعمهم للجمعية عبر برنامج التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي ودعم أبناء الأسر الأكثر احتياجاً بالمنح الجامعية والفنية عبر شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وقال سموه " إن الأرقام والإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله عز وجل ثم جهود الداعمين والمحسنين بالرأي والفكر والمال، وأن ما شهدناه من إنجازات يؤكد أن مجلس الإدارة والجمعية العمومية لم يبخلوا بشيء بل بذلوا الكثير، وهذا ليس بغريب على أهل الخير في هذه المنطقة أن تقدم الكثير في شتى مجالات الإحسان، وإن شاء الله سيعود عليهم هذا العطاء أضعافاً مضاعفة ويكون في موازين حسناتهم ".

كما تطرق سمو أمير المنطقة الشرقية لمشروع " إكرام الموتى " الذي يعد أحد المشاريع الذي تبنتها جمعية البر، قائلاً " أتمنى أن يكون لهذا المركز نصيب من الزكاة والصدقات في شهر رمضان المبارك ".

ووجه سمو أمير المنطقة الشرقية الشكر إلى مجلس إدارة الجمعية على ما قدمه من جهود وإلى إدارة الجمعية على حسن إدارة مواردها وتصريفها، كما وجه الشكر لنائب وزير الاسكان لدعم الوزارة لمشاريع الجمعية ومشاركتها في احتفالاتها وبرامجها ومشاركتها في دعم الاسكان.

بدوره أكد أمين عام الجمعية الدكتور يوسف الراشد أهمية دور الشراكات مع القطاع الخاص وجميع قطاعات الدولة في تحقيق النمو المالي للجمعية وخدمة الأسر المستفيدة، موضحاً أنه تم تخصيص 4000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بقيمة مليار و300 مليون ريال بموجب الشراكة التي وقعتها الجمعية مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان، مضيفاً أن هناك 7 جمعيات شريكة بالمنطقة استفادت من الوحدات السكنية.

وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي للعام الماضي بلغ (795 ) أسرة ، كما بلغت تكلفة الوحدات السكنية التي تم تسليمها لمستحقيها مئة مليون وثلاثمائة وتسعين ألف ريال (100,390,000) ريال؛ فيما تم تأثيثها بتكلفة قدرها (2,112,640)، موضحاً أن الجمعية قدمت في مجال التنمية المستدامة قروضاً تنموية حسنة عبر "صندوق أجدى التنموي" و بَلَغت قيمة المحفظةِ التراكميةِ لصندوق إقراض الأسر (20,500,000) ريال ، بينما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق (2443)، قُدم لهم عام 2022م (695) قرضاً بلغت قيمتها (8.805.000) فيما بَلغت نسبة السداد للقروض )99.4 (%.

وأضاف أن العائد من الشراكات التعليمية للجمعية بلغ أكثر من (12,161,198) ريالاً استفاد منها (849) طالباً وطالبة، منوهاً بأن هناك أكثر من (700) منحة دراسية وحرفية منها (70) منحةً جامعية بواقع 770 منحةً جامعية وفنية، فيما بَلغ عدد الذين استفادوا من برنامج التوظيف (319) شاباً وفتاة، وعدد المستفيدين من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف (523) متدرباً ومتدربةً منهم (263) من جمعيات شريكة في المنطقة.

وأكد الراشد أن الجمعية تسعى لتحقيق النمو المالي عبر الاستثمار الاجتماعي حيث حقق الاستثمار الاجتماعي نمواً في الإيرادات قدره (126,420,000 ) ريال أي بزيادة (97,207,000) ريال عن عام 2021، و بلغت نسبة ترشيد الأجور( 38 %) عن العام الذي سبقه بنقل عدد ( 222 ) موظفاً وموظفة عبر التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي، إضافةً إلى شراكات الإسكان التنموي التي بلغت قيمتها (100,390,000) ريال، كما بلغ العائد من الشراكة الصحية مع جمعية (كنف) لصالح أبناء الجمعية من الأيتام حوالي (850.000) ريال استفاد منها(633) يتيماً ويتيمة.

وأوضح الراشد أن النمو المالي للجمعية انعكس على زيادة الدعم حيث بلغ إجمالي مصروفات دعم البرامج والأنشطة (217,707,000) ريال بنسبة نمو قدرها (77 %) وقد انعكس ذلك على أعداد الأسر المستفيدة حيث بلغت هذا العام الجاري 2023م (19,922) أسرة بزيادة (222) أسرة عن العام الماضي 2022م، مضيفاً أنه في مجال رعاية الأيتام فقد بلغ عدد الذين تمت كفالتهم (714) يتيماً تُقدم لهم الكفالة النقدية وبرامج الدعم التعليمي ورفع المستوى الدراسي التي استفاد منها (51) يتيماً من خلال إطلاق "أكاديمية بنيان لتعليم الأيتام ".

وقدم الراشد في ختام كلمته الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف وسمو نائبه على دعمهما الدائم لبرامج وأنشطة الجمعية ما أدى إلى تميز الجمعية بحصولها على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي "مسار تفعيل العمل التطوعي" حيث بلغ عدد المتطوعين بالجمعية (1031) متطوعاً ومتطوعةً، أدّوا (23,063) ساعة تطوعية بعائد مالي يعادل مليوناً ومئتي ألف ريال فيما بلغ عدد الفرص التطوعية التي أتاحتها الجمعية (330) فرصة تطوعية.

حضر اللقاء سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال وعدد من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والمسؤولين وأعيان وأهالي المنطقة الشرقية ومستفيدي الجمعية.

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14:58ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.