السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني



الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد يرافقه مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن بن عمر المقبل.

واستمع إلى شرح عن أعمال ومشاريع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض .

وثمن سموه جهود المؤسسة في تقديم برامج التدريب التقني والمهني، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

// انتهى //

14:58ت م

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