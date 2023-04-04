السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية السنغال بذكرى استقلال بلاده



جدة 13 رمضان 1444هـ الموافق 4 أبريل 2023م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

14:56ت م

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جدة 13 رمضان 1444هـ الموافق 4 أبريل 2023م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //14:56ت م0093

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