السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية السنغال بذكرى استقلال بلاده



جدة 13 رمضان 1444هـ الموافق 4 أبريل 2023م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

// انتهى //

14:55ت م

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