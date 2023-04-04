السعودية اليوم / "أمانة جدة" إزالة بسطات عشوائية وإتلاف أغذية فاسدة بنطاق أم السلم



جدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

نفذت أمانة محافظة جدة، حملة مشتركة خلال اليومين الماضيين على الباعة المخالفين للبسطات الرمضانية بنطاق بلدية أم السلم, مما أسفر عن إزالة 51 بسطة عشوائية تعرض مواد غذائية متنوعة بصورة فوضوية وعشوائية، وذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية المهندس إبراهيم محمد الفقيه, أنّ فرق الرقابة الميدانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة نفذت حملة موسعة بحي "المنارات" لرصد المخالفات البلدية والبيع الجائل "البسطات الرمضانية" حيث جرى رصد عمالة مخالفة تمارس "البيع العشوائي" وتعرض الأسماك والدواجن والخضروات المخالفة للاشتراطات الصحية.

وبين أن الحملة أسفر عنها مصادرة 15 طناً من الخضار والفواكه، وتم تسليمها للجمعيات الخيرية بعد التأكد من سلامتها, بالإضافة إلى أتلاف 500 كيلو من الأسماك ومجمدات ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي, واتخاذ الإجراءات النظامية حيال العمالة التي تُمارس المخالفات في الموقع بصورة متكررة.

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14:50ت م

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