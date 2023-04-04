السعودية اليوم / 62 مستفيدًا من مبادرة الكشف المبكر عن هشاشة العظام في مركز التأهيل الشامل ببريدة



بريدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

اختتم تجمع القصيم الصحي ممثلاً بإدارة الصحة العامة وصحة المجتمع، بالتعاون مع مركز التأهيل الشامل في مدينة بريدة، مبادرة الكشف المبكر عن هشاشة العظام للفئة المستهدفة في المركز عن طريق العربة المتنقلة، حيث بلغ عدد المستفيدين المرضى من المبادرة 62 مستفيداً.

وقال التجمع إن المبادرة التي انطلقت قبل منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2023م بمشاركة فريق واحد واستمرت لمدة أسبوعين أسفرت عن إحالة 41 مستفيداً للمستشفيات العامة والعيادات والمراكز الطبية المختصة ممن تم الكشف عليهم وتبين إصابتهم بمرض الهشاشة، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف جميع الرجال والنساء بعمر 60 عاماً فما فوق، وعلى وجه الخصوص الفئة العمرية (50- 59) ذات عوامل الخطورة العالية، بالإضافة إلى الفئة العمرية أقل من 50 عاماً ذات عوامل الخطورة الثانوية المسبب.

ولفت تجمع القصيم الصحي إلى أن للمبادرة العديد من الأهداف، وتقدم مجموعة من الخدمات في العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن الهشاشة، وتتمثل أهم الأهداف في تقديم خدمة الكشف المبكر لمرض الهشاشة بمركز التأهيل الشامل، والتثقيف الصحي عن مرض هشاشة العظام وطرق مكافحته وأهمية الكشف المبكر، واستخدام جهاز الديكسا الحديث للكشف عن مرض هشاشة العظام بعد تحديد الفئة العمرية المستهدفة وذلك بناءً على ماورد بالدليل الإرشادي للمبادرة.

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14:38ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.