السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة



نجران 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله -، للقطاع الصحي والرعاية الشاملة التي ينعم بها المواطن والمقيم على أرض هذه البلاد المباركة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.

واطّلع سموه خلال اللقاء على البرامج والمبادرات التي نفذتها صحة المنطقة خلال شهر رمضان المبارك.

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14:28ت م

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