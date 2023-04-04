اقتصادي / البورصة الباكستانية تغلق على تراجع



إسلام آباد 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم، على تراجع بنسبة 0.51 %، ما يعادل 202 نقطة، ليصل عند مستوى 39687 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 36.946.065 سهماً، تمثّل أسهم 318 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 108 شركات، فيما تراجعت قيمة أسهم 190 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.

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14:26ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.