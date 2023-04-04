شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع نجم الهلال.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادى الأهلي السعودي برئاسة وليد معاذ، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوفه واستمرار المنافسة على الصعود إلى دوري روشن للمحترفين بالموسم المقبل.

موقف الأهلي من تسجيل الصفقات الصيفية

وكشفت تقارير صحفية منذ قليل على أن هناك اتفاق من جانب مجلس إدارة الأهلي مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من أجل الحصول على خدماته بالمريكاتو الصيفي القادم.

وينتظر مسئولو نادى الأهلي، قرار المحكمة الرياضية "كاس"، في قضية إيقاف الأهلي من القيد لمدة فترتين متتاليتين بداية من المريكاتو الصيفي القادم وحتى يناير المقبل، حيث تقدموا بطلب إلى محكمة "كاس" للسماح بتسجيل الصفقات الصيفية الجديدة بعد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

حقيقة إنتقال إيجالو إلى الأهلي

وأوضحت شبكة "ميركاتو دورينا"، عن حقيقة انتقال النيجيري أوديون إيجالو، قلب هجوم الهلال، إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأكدت الشبكة، على أن الأهلي، لن يتعاقد مع أي محترف من دوري روشن السعودي للمحترفين، سواء إيجالو، أو حتى الأرجنتيني إيفير بانيجا، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

وأعلنت الشبكة المختصة بأخبار الانتقالات السعودية، تزايد فرص بقاء النجم النيجيري مع نادي الهلال، وتجديد عقده، لمدة موسم إضافي، حتى 30 يونيو 2024.

