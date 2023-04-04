شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يحسم التعاقد مع نجم ريال مدريد.. موعد الإعلان الرسمي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادى اتحاد جدة السعودي، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى، من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

اتحاد جدة يسعى للتعاقد مع بنزيما

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، قد حسمت التعاقد مع أحد نجوم كرة القدم العالمية حول العالم.

وأكدت صحيفة "الميدان الرياضي"، على أن إدارة نادي اتحاد جدة قد توصلت إلى اتفاق مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت التقارير على أن المهاجم الفرنسي الكبير، سينهي مسيرته في الملاعب الأوروبية، بختام الموسم الحالي؛ ومن ثم يوقع على عقد مع العميد الاتحادي لمدة موسمين، حتى 30 يونيو من عام 2025.

موعد انتقال بنزيما لاتحاد جدة

وأشارت إلى إلى أن مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، في 4 يونيو 2023، ستكون الأخيرة للنجم الفرنسي، على ملعب "سانتياجو برنابيو"؛ حيث سيُعلن بعدها رسميًا، توقيعه لنادي الاتحاد.

ونوهت الصحيفة، على أن وكيل كريم بنزيما، وأحد أشقائه، سيتواجدان في جدة، خلال فترة التوقف الدولية القادمة بهدف التعرّف على المدينة، والبحث عن منزل للاعب.