شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يقترب من الانتقال إلى اتحاد جدة.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، العمل خلال الفترة الأخيرة على التعاقد مع بعض الصفقات الجديدة من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

اتحاد جدة يسعى لخطف جوهرة الهلال

وكشفت تقارير صحفية على أن هناك أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مرشحًا قويًا، للانتقال إلى الاتحاد، في الميركاتو الصيفي القادم.

أعلن حمد العبدان، صانع ألعاب الهلال "الشاب"، والمعار إلى نادي الخليج، التفاوض مع أكثر من فريق كبير، في دوري روشن السعودي للمحترفين للانتقال إليه رسميًا.

وكشف العبدان في تصريحات تلفزيونية، عن أن "البقاء" في الهلال؛ هو خياره الأول؛ ولكن إذا لم يحدث ذلك، سيختار الفريق، الذي يشارك فيه، بأكبر عدد من الدقائق.

وشدد نجم نادي الهلال "الشاب"، على أن المشاركة في كأس العالم 2026؛ هو الهدف الأساسي، الذي يعمل عليه حاليًا.

وكان قد انتقل العبدان من الهلال، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، في الميركاتو الصيفي الماضي، ولمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة، تنتهي في 30 يونيو 2023.

والجدير بالذكر أن اسم العبدان، ارتبط في وقتٍ سابق، بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ وذلك قبل إعارته إلى الخليج.