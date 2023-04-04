شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتسلح برقمين مميزين قبل مواجهة العدالة بالدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره العدالة، في ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ضمن الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

ويدخل النصر المباراة وهو يتسلح برقمين إيجابيين، طمعا في تحقيق الانتصار ومواصلة مطاردة المتصدر الاتحاد، أولها سجله الإيجابي ضد المضيف، ونتائجه الإيجابية في شهر رمضان بعهد دوري المحترفين.

ويتسلح العالمي يسجل مواجهاته الإيجابي ضد العدالة في جميع المسابقات، حيث تواجه الفريقان في 5 مواجهات سابقة، وفاز بها جميعًا.

وفي مسابقة كأس الملك التقى الفريقان في دور 8 بموسم 2019-2020 على أرض ملعبه بالأحساء، وتمكن من الفوز بهدف نظيف.

وتواجه الفريقان هذا الموسم بدور الـ16 بكأس الملك على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود والتي فاز بها العالمي، بهدفين دون رد.

وفي حال فوز النصر على العدالة سيكون رابع فوز على التوالي بدوري المحترفين والسادس في جميع المسابقات والثالث هذا الموسم.

ويحتل النصر حاليا وصافة سلم الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما يأتي العدالة بالمركز قبل الأخير من خلال حصده 17 نقطة من 4 انتصارات و5 تعادلات و12 خسارة.