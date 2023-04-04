شكرا لقرائتكم خبر عن موقف راموس من الانتقال إلى الهلال السعودي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة حول دخول مسئولو نادى الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، في مفاوضات مع النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل الحصول على خدماته بالمريكاتو الصيفي القادم.

الهلال يسعى لخطف راموس من النصر

وكشفت تقارير صحفية على أن الهلال، قد دخل في صراع مع غريمه التقليدي نادي النصر، من أجل التعاقد مع راموس بالمريكاتو الصيفي القادم.

واكدت التقارير عبر فضائية "الإخبارية"، على أن راموس قد وافق على الانضمام إلى نادي الهلال، بداية من الموسم القادم.

وأوضحت التقارير على أن راموس، قد وافق على عرض الهلال لإنه مغري من الناحية المالية والرياضية؛ خاصة بعد التطور الكبير في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأشارت التقارير إلى أن هناك خطوة واحدة تفصل الزعيم الهلالي، عن إتمام الصفقة وهي موافقة عائلة المدافع الإسباني، على الانتقال إلى المملكة.

والجدير بالذكر أن تقارير عالمية، أكدت على أن عرض الهلال إلى سيرجيو راموس، قد يتجاوز الـ30 مليون يورو، في الموسم الرياضي الواحد.