الرعاية الصحية الأكثر تبرعاً في 2022 عبر المنصة الوطنية للتبرعات

كشفت المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إحصائيات المنصة لعام 2022، للعديد من الخدمات والفرص التي تستعرضها المنصة مثل: التبرعات، كفالة الأيتام، عدد الفرص المغلقة وإجمالي مبلغ التبرعات. وبيًّنت احصائية أعدتها المنصة الوطنية للتبرعات والتي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه قد بلغ عدد عمليات التبرع 3,231,807 عملية، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم إغلاقها 4,634 حالة بالشراكة مع ما يتجاوز الـ 1600 جمعية خيرية في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وعن أكثر المجالات تبرعاً في 2022، فقد تصدرت الرعاية الصحية المجال الأكثر تبرعاً حيث بلغ إجمالي التبرعات لها 21,033,998، وتتلوها كفالة الأيتام، حيث تجاوزت الـ 12,983,527ريال، فيما بلغت الخدمات المجتمعية مبلغ الـ 9,222,947 ريال، وكانت زكاة الفطر في العام الماضي ضمن أكثر المجالات تبرعاً فقد بلغ إجمالي مبلغ زكاة الفطر 6,639,764 ريال، وكانت التبرعات في المجالات العامة الأخرى 6,329,014 ريال.

يذكر أن المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) هي المنصة المعتمدة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث تهدف إلى إيجاد حلول سهلة وميسرة لجمع التبرعات وتوجيهها لمستحقيها بالإضافة الى إيصال المتبرع بالمحتاج في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية وذلك من خلال آليات تبرع شفافة وموثوقة.