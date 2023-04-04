السعودية اليوم / لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجلس الشورى تناقش التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة مسؤوليها



الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

عقدت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى اجتماعاً برئاسة عضو المجلس عضو اللجنة الدكتور ناصر بن علي الموسى بحضور الرئيس التنفيذي لـهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام بن محمد الحيدري وذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1443/1444هـ .

واستعرض الاجتماع أبرز ما تضمنه التقرير المتعلق بأداء الهيئة خلال عام التقرير وما تضمنه من إنجازات قامت بها , إضافة إلى ما يواجه عملها من صعوبات ومعوقات ، وبحث الحلول التي تعمل على تسهيل ما تقوم به تحقيقاً للأهداف المنشودة.

وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عدداً من الاستفسارات على مسؤولي الهيئة فيما يتعلق بتقريرها السنوي، حيث أجاب الرئيس التنفيذي للـهيئة والمسؤولون فيها على ما طرح من استفسارات, تمهيداً لإعداد اللجنة تقريرها النهائي بشأن التقرير السنوي للهيئة لعرضه أمام المجلس متضمناً رأيها وتوصياتها لمناقشته في جلسة قادمة.

يذكر أنَّ لجنة الإدارة والموارد البشرية ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، والتي تدرس بحسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها لدراستها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيالها للمجلس لمناقشتها وإقرارها.

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13:15ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.