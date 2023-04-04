السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تقيم مأدبة إفطار للصائمين بأكبر مسجد في البوسنة الهرسك



الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في دولة البوسنة والهرسك مأدبة إفطار بأكبر مسجد في البوسنة والهرسك "مسجد الملك فهد الثقافي " بالعاصمة سراييفو ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين استفاد منها قرابة (500) صائم من الرجال والنساء .

وأشاد الصائمون من الشعب البوسني بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم، وجميع ما قدمته من برامج متنوعة لمسلمي البوسنة حيث أكدوا أن هذا التفطير له أثرٌ طيب في نفوسهم معبرين عن مشاعر الحب والشكر والامتنان لحكومة المملكة، وللمسؤولين بالوزارة على تنفيذ هذا البرنامج، والاهتمام بشؤون المسلمين في بلدهم، سائلين المولى عز وجل أن يعظم الأجر والثواب لقيادة المملكة الرشيدة .

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13:06ت م

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