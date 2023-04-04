شكرا لقرائتكم موقع بريطاني: جزيرة شوشة معلم جريء للسياحة المتجددة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سلط موقع Construction Week Online الضوء على جزيرة شوشة التي تبلغ مساحتها 100 هكتار، موطن أكبر حديقة مرجانية في العالم، حيث ستصبح حديقة Shushah Island Coral Park مركزًا عالميًا للابتكارات التي تحمي الشعاب المرجانية وترممها.

ولفت الموقع البريطاني إلى أن نيوم أعلنت عن خطط لتطوير جزيرة عبارة عن وجهة فاخرة جديدة، وهي جزيرة شوشة، موطن أكبر حديقة مرجانية في العالم، وفقًا لتقرير صادر عن هوتيلير ميدل إيست.

وتقع الجزيرة قبالة ساحل البحر الأحمر، وستضم أكبر حديقة مرجانية في العالم بجانب مرسى وفنادق وفيلات ونادٍ شاطئي ومتحف، ومركز للأبحاث.

متحف مائي وتجربة فريدة

ووفقًا لأحدث الصور التي نشرها الموقع سيكون المتحف موجودًا تحت الماء مما يوفر للزوار تجربة فريدة وغامرة ورائعة، كما سيحتوي المرسى العائم على 43 رصيفًا ورصيفين للطائرات، في حين ستتراوح الفنادق من فندق مستقل بارتفاع 200 متر مع 300 مفتاح إلى فنادق بوتيك أصغر تضم 60 إلى 70 مفتاحًا.

أما الحديقة المرجانية فهي حجر الزاوية في المشروع، ومن المقرر أن تكتمل في عام 2025، وهي جزء من التزام نيوم بالتنمية في انسجام مع الطبيعة وخلق علاقة مستدامة بين الناس والكوكب.

جذب العلماء والباحثين

عند الانتهاء، ستوفر الشعاب المرجانية فرصة للبحث والتطوير للحفاظ على الشعاب المرجانية وجذب العلماء والباحثين والمسافرين المهتمين بالبيئة.

ستكون مشاتل الشعاب المرجانية أول وأكبر مستودع في العالم لأنواع البحر الأحمر، وذلك باستخدام تقنيات Maritechture التابعة لجامعة الملك عبدالله والتي طورها العلماء في مركز أبحاث البحر الأحمر بالجامعة والمختبر الأساسي للموارد الساحلية والبحرية.

تتناول هذه التقنية المبتكرة الجوانب الأكثر تحديًا لاستعادة الحياة البحرية، ومن المقرر أن تعود بالنفع على المنطقة للأجيال القادمة.

وقال التقرير البريطاني: جزيرة شوشة هي معلم جريء للسياحة المتجددة، حيث تعرض الجزيرة الابتكارات والجهود المبذولة لحماية وتجديد الشعاب المرجانية وتسريع الحلول للحفاظ عليها وسط تغير المناخ.

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تصبح جزيرة شوشة نقطة ساخنة فائقة الفخامة على الجزيرة، مكملة لمشروع جزيرة السندلة وتجذب المسافرين المهتمين بالبيئة الباحثين عن تجربة سفر فريدة ومستدامة.

وكانت الصور التي أبرزها موقع Construction Week Online في جزيرة شوشة في نيوم كالتالي: