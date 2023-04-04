شكرا لقرائتكم الراجحي: القيادة داعمة لخدمة وتمكين الأيتام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شدد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على دعم القيادة الرشيدة لتمكين الأيتام، وتوفير كل الوسائل التي تعينهم على مواصلة طموحهم لخدمة وطنهم، وتحفيز مؤسسات المجتمع والأفراد على المشاركة بالوقت والجهد والمال لرعايتهم.

وقال الراجحي خلال رعايته ملتقى “ليالي إخاء الرمضاني 2023 ” تحت شعار “لنتشارك التغيير”، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني “إن ملتقى ليالي إخاء يستكمل جانبًا مهمًّا في إثراء الجانب المعرفي حول الموضوعات ذات العلاقة بالأيتام، ومناقشتها في ضوء محاور وبرامج رؤية المملكة 2030، والخروج بتوصيات للتنفيذ والتطوير بالشراكة مع الجميع”.

مستهدفات إخاء

وأضاف أن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام تواصل جهودها لتحقيق 4 مستهدفات خلال العام 2023، وتتمثّل في ضمان بيئة أسرية آمنة ومستقرة للأيتام، وتعزيز الاستقلال المالي للاعتماد على ذاتهم، ومواصلة الجهود لدمجهم في المجتمع، وتحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة، موضحًا أن لدى المؤسسة اليوم (52) شراكة في مجال التعليم، و(33) شراكة في مجال التوظيف، و(14) برنامجًا للدعم النفسي والاجتماعي للأيتام، وبرامج أخرى متنوعة في مجال الإعانات، والابتعاث، والتطوع، والإسكان، والاستشارات القانونية.

وأشار إلى أن جميع هذه الجهود تتم وفق أعلى معايير الحوكمة التي تجاوزت (98%)، وأتمتة جميع العمليات والخدمات بنسبة (95%)، مقدمًا شكره وتقديره للداعمين والمشاركين والرعاة لهذه الفعالية، والإشادة بدورهم الوطني وعطائهم الإنساني لخدمة الأيتام.

دور الأوقاف

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” المهندس عمر بن عبدالرحمن الحسين، أن الملتقى سيناقش على مدى يومين دور الأوقاف في تمكين التنمية المستدامة ومدى مؤاءمتها رؤية 2030، وتنوع مجالات الأوقاف والصناديق الوقفية للمؤسسة، إضافة إلى المشاريع الصغيرة والاستثمار المالي والاقتصاد الدائري، وتعزيز الصحة النفسية والبدنية، والوظائف وسوق العمل، وتسويق الذات، والمسؤولية المجتمعية والتطوع.

ونوَّه نائب أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم العسيري، بجهود الشراكة المجتمعية لخدمة ورعاية الأيتام، مؤكدًا أن مركز الحوار داعم للفعاليات والمناسبات التي تعزز من قيم وثقافة المجتمع السعودي.

وفي ختام الحفل، كرَّم المهندس الراجحي الداعمين لبرامج المؤسسة وشركاء النجاح، إضافة إلى تكريم الداعمين لحفل ليالي إخاء الرمضاني.

حضر الحفل نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغانمي، ومساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ إسماعيل الغامدي، وعدد من المسؤولين، ورجال الأعمال، والنخب والمهتمين بالشأن الاجتماعي.