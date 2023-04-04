شكرا لقرائتكم مكة المكرمة الأعلى حرارة وطريف الأدنى بـ 10 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المتوقعة، اليوم الثلاثاء على بعض مناطق ومدن المملكة، حيث تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ36 مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ10 مئوية.

درجات الحرارة الكبرى والصغرى

وقال المركز في إنفوجراف صادر عنه اليوم الثلاثاء، إن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 36 درجة مئوية، يليها المدينة المنورة وجازان 34، والعلا والقنفذة 33، وجدة وينبع وشرورة 32، وتبوك وسكاكا والقريات والأحساء 31، والدمام وبيشة ووادي الدوسر 30 مئوية وعرعر والوجه والخرج وحفر الباطن ورفحا وطريف 29.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فتأتي كالتالي: طريف 10 درجات مئوية، وأبها وحائل والباحة والصمان والدهناء والتنهات والقريات 12، وعرعر وسكاكا والمجمعة 13، والرياض وتبوك وبريدة والدوادمي ورفحا وحفر الباطن والأحساء والطائف 14، والدمام ونجران والخرج 15 مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.