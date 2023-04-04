السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 1170 جولة ميدانية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان



الدمام 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك ، 1170 جولة ميدانية، في مختلف المدن والمحافظات المنطقة الشرقية؛ بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة.

وأسفرت الجوالات التي ركزت على المنشآت التي يكثر مرتادوها في شهر رمضان المبارك كالبقالات والملاحم ومراكز التسويق الكبيرة والمطاعم ومحلات بيع الأكلات الرمضانية عن رصد 507 مخالفات ، فيما رفعت فرق النظافة أكثر من (30669) طناً من النفايات المنزلية خلال الفترة الزمنية ذاتها.

وخصصت الأمانة عدداً من المراقبين للتشديد على الالتزام بالاشتراطات حفاظًا على سلامة المستهلكين، داعيةً عموم المواطنين والمقيمين للتعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات الموحد ٩٤٠.

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11:23ت م

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