السعودية اليوم / مصرع شخص وإصابة العشرات جراء خروج قطار عن مساره في هولندا



أمستردام 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب العشرات بعضهم حالتهم خطيرة جراء خروج قطار ركاب عن مساره في هولندا صباح اليوم.

وكشفت خدمات الطوارئ في هولندا أن القطار كان يقل حوالي 60 شخصًا وقت وقوع الحادث في قرية فورشوتن بالقرب من لاهاي بعد اصطدامه بمعدات بناء على القضبان، مشيرة إلى خروج العربة الأمامية عن مسارها وسقوطها في أحد الحقول، فيما اندلع حريق في العربة الخلفية قبل إخماده لاحقًا.

وقالت شركة السكك الحديدية الهولندية إن القطارات بين ليدن وأجزاء من لاهاي ألغيت بسبب الحادث.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.